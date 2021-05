Corona-Lockerungen: Was ändert sich in den Schulen der Region?

Vor einem Monat war die Stadt Hof noch bundesweiter Corona-Hotspot. Mittlerweile hat sich die Lage aber wieder gebessert, berichtet Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Deshalb dürfen ab sofort auch wieder die vierten Klassen im Hofer Land in den Wechselunterricht gehen. Die Stadtwerke Hof setzen dafür auch wieder mehr Schulbusse ein. Im Landkreis Wunsiedel sind die Corona-Zahlen schon länger stabil, sodass ab heute wieder alle Grundschulen und die Förderschulen bis zur sechsten Klasse in den Wechselunterricht starten. Im Landkreis Hof und im Vogtlandkreis ist dieser Schritt frühestens ab Mittwoch möglich. Schon morgen könnten im Landkreis Wunsiedel wieder alle Schülerinnen und Schüler schrittweise in ihre Klassenzimmer zurückkehren. Im Landkreis Tirschenreuth ist das ja schon länger Fall.

Die 7-Tage-Inzidenzwerte laut Robert Koch-Institut (Stand 10.05.2021):

Stadt Hof: 154,9

Landkreis Hof: 104,4

Landkreis Wunsiedel: 55,1

Landkreis Tirschenreuth: 48,6

Vogtlandkreis: 142,5

Saale-Orla-Kreis: 230,4