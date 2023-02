Corona-Lockerungen: Unterschiedlicher Umgang in der Region

Erleichterung für Klinikbesucher, Patienten, aber auch das Personal: Seit heute (FR) müsst ihr keinen Testnachweis mehr vorzeigen, wenn ihr als Besucher in ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim geht. Zumindest gilt das für unser bayerisches Sendegebiet. Ihr müsst lediglich sagen, dass euer Testergebnis negativ war. Vorzeigen müsst ihr nichts. Das bestätigen auch die Kliniken Hochfranken in Naila und Münchberg. Hier gelten die erleichterten Besucherregeln ab sofort. Im Klinikum Fichtelgebirge dagegen bleibt es übers Wochenende bei der bisherigen Vorgehensweise, also Selbsttests unter Aufsicht. Das teilt das Klinikum Fichtelgebirge auf Nachfrage mit. Am Standort in Marktredwitz gibt es dafür eine eigene Teststelle. Am Klinikum Fichtelgebirge in Selb übernimmt das Personal diese Aufgabe.