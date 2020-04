Corona-Lockerungen: Plauener Straßenbahn fährt wieder stärker

Im Vogtland dürfen kleinere Geschäfte und Schulen für Abschlussklassen heute wieder öffnen. Damit sind auch wieder mehr Menschen mit Bus und Bahn unterwegs. Die Plauener Straßenbahn bietet deshalb wieder einen verstärkteren Fahrplan an. Sie fährt montags bis samstags jetzt nach Samstagsfahrplan. Die Stadtbusse fahren alle halbe Stunde und die Nachtbusse stündlich. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, muss in Sachsen ab sofort einen Mund- und Nasenschutz tragen. Das können Masken sein, aber auch ein Tuch oder ein Schal.

Auch das Servicegebäude am Tunnel in Plauen öffnet wieder zu verkürzten Öffnungszeiten. Nur eine Person darf in den Verkaufsraum.