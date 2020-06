Corona-Lockerungen: Länderbahn fährt wieder nach Tschechien

Ab morgen herrscht an den Grenzen wieder weitgehend Normalbetrieb. Wir können wieder in die meisten europäischen Länder ohne Probleme einreisen. Nach Tschechien ist die Grenze ja schon länger offen. Seit heute ist auch wieder die Fahrt mit dem Zug dorthin möglich. Die Vogtlandbahn zwischen Mehltheuer und Kraslice (sprich: Krasslitze) nimmt ihren planmäßigen Betrieb wieder auf. Wegen einer Baustelle in Tschechien fahren zwischen Zwotental und Kraslice Busse. Außerdem fährt die Vogtlandbahn zwischen Plauen und Cheb wieder. Und auch die Oberpfalzbahn zwischen Marktredwitz und Hof fährt wieder über die Grenze.