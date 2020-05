Corona-Lockerungen in Sachsen: Oelsnitzer Freibad bleibt erstmal zu

Freibäder dürfen ab heute in Sachsen und dem Vogtlandkreis wieder öffnen. In Oelsnitz bleibt die Anlage aber trotzdem noch geschlossen. Die Stadtwerke arbeiten momentan an einem Hygienekonzept, so der Oelsnitzer Bürgermeister Mario Horn im Gespräch mit Radio Euroherz. Das muss dann das Gesundheitsamt genehmigen. Das Konzept sieht unter anderem nur Außenduschen vor. Schließfächer, Innenduschen und Toiletten müssen gesperrt bleiben. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, dürfen künftig nur 190 Personen gleichzeitig ins Freibad. An guten Sommertagen kommen aber bis zu 1.500 Gäste. Außensportanlagen für Vereine sind in Oelsnitz wieder geöffnet, Sporthallen machen kommende Woche wieder auf.

(Symbolbild)