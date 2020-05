Corona-Lockerungen im Vogtland: Mehr Einrichtungen öffnen

Bei den Corona-Lockerungen geht Bayern einen vorsichtigeren Weg. In Sachsen dürfen mittlerweile wieder Freibäder, Kinos oder Theater öffnen. Trotzdem entwickeln die einzelnen Einrichtungen erstmal ein Hygienekonzept und öffnen dann nach und nach. Ab heute fährt wieder die Fahrbibliothek durchs Vogtland. Morgen öffnet dann die Stadtbibliothek in Rodewisch. In beiden Einrichtungen gilt eine Maskenpflicht.

Sporthallen und -plätze öffnen auch wieder. Wer die auch in der kommenden Saison nutzen möchte, kann sich jetzt bei der Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt dafür anmelden. Sie nimmt noch bis 5. Juni Belegungswünsche entgegen, heißt es aus dem Rathaus.

Anfragen an:

Heike Bähr

Telefon: 03741 291-2913

E-Mail: heike.baehr@plauen.de