Corona-Lockerungen: Im ÖPNV reicht auch OP-Maske

Ein Experten-Gremium hat die bisherigen Corona-Maßnahmen untersucht und in vielen Punkten keine eindeutigen Aussagen getroffen. In einem Punkt sind sich die Experten aber einig: Maske tragen hilft.

Momentan gilt ohnehin nur noch an wenigen Stellen Maskenpflicht. In Bussen und Bahnen bleibt es aber dabei. Hier gibt es in Bayern allerdings eine kleine Lockerung. Bisher war eine FFP2-Maske Pflicht, ab sofort reicht auch eine andere medizinische Maske aus. Die Bayerische Staatsregierung begründet das damit, dass es verhältnismäßig sei unter den aktuellen Bedingungen im Sommer auf mehr Eigenverantwortung zu setzen.