Corona-Lockerungen: Fahrschulen geben wieder Gas

Auch die Fahrschulen in der Euroherz-Region dürfen wieder öffnen. Beim Theorieunterricht gelten, wie in anderen Schulen auch, allerdings Schutzmaßnahmen. So müssen Schüler Abstand halten und auf dem Weg zur Toilette Maske tragen.

Bei praktischem Unterricht im Fahrschulauto trägt der Lehrer einen Schutzvisier, weil er während der gesamten Fahrt mit dem Schüler reden können muss. Für die Fahrschüler gilt Maskenpflicht hinter dem Steuer. Auch regelmäßiges Desinfizieren im Auto ist Pflicht.

Die Prüfungen, sind mit ähnlichen Schutzmaßnahmen ab dem 18. Mai wieder möglich.