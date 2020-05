Corona-Lockerungen: Egerland-Museum Marktredwitz öffnet wieder

Seit gestern haben die Biergärten in Bayern wieder auf, die Museen dürfen schon länger wieder öffnen. Viele Einrichtungen lassen sich aber auch länger Zeit, um ein Hygienekonzept zu entwickeln. Das Egerland-Museum in Marktredwitz hat mittlerweile alles vorbereitet und öffnet heute wieder die Türen zu den gewohnten Zeiten. Abstand halten ist natürlich selbstverständlich. Auch Gruppen dürfen sich wieder anmelden, heißt es aus dem Rathaus. In der kommenden Woche öffnet dann auch das Museumscafé wieder.