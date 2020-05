Corona-Lockerungen: Das ist ab heute in der Region wieder geöffnet

Ab heute gehen wieder mehr Schüler in die Schule, kontaktloser Sport ist erlaubt und auch alle Geschäfte sind wieder geöffnet. Und auch viele andere Einrichtungen in der Region dürfen wieder Besucher empfangen.

Gleich heute öffnen das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth, das Bauernhofmuseum in Kleinlosnitz, der Hofer Zoo, der Wildpark Waldhaus Mehlmeisel und die Büchereien in Marktredwitz und Hof. Die Spielbank Bad Steben erlaubt wieder das Automatenspiel und die Musikschule der Hofer Symphoniker darf Einzelunterricht geben. Morgen folgen das Museum Bayerisches Vogtland in Hof und die Fichtelgebirgsmuseen. Dabei sind noch nicht alle Bereiche geöffnet, teilweise erfassen die Einrichtungen die persönlichen Daten, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Der Helmbrechtser Wochenmarkt ist ab morgen auf dem Brauers Parkplatz und das Stadtarchiv in Plauen vergibt feste Termine. Fast überall gilt eine Maskenpflicht. Abstand halten ist ja sowieso schon selbstverständlich.