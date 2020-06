Corona-Lockerungen: Bayern und Sachsen

In Sachsen sind Besuche in Pflegeheimen von diesem Samstag an wieder möglich – das Ganze natürlich unter Auflagen. Das hat das sächsische Kabinett heute (MI) beschlossen. Außerdem sollen dann auch wieder Feiern bis 50 Personen erlaubt sein. Das hat Gesundheitsministerin Petra Köpping angekündigt. Das ist aber noch nicht alles: Zehn Personen dürfen sich künftig im öffentlichen Raum mit Abstand treffen. Fachmessen und Regionalmessen bis 1000 Personen dürfen außerdem wieder stattfinden – Publikumsmessen dagegen nicht. Auch Bayern hat einen Fahrplan für Krippen und Schulen aktuell vorgelegt: Demnach sollen alle Kinder ab Juli wieder in Kindergärten und Krippen gehen. Familienministerin Trautner kündigte zwei Schritte an: Am 15.Juni sollen alle Kinder, die vor dem Übergang in den Kindergarten oder in die Schule stehen, in ihre Einrichtungen gehen. Ab 1.Juli soll dann der Rest folgen.