Corona: Landrat Oliver Bär zieht Zwischenbilanz

Sie ist eine Herausforderung für die gesamte Region – die Corona Pandemie. Auch gestern sind wieder 102 Neuinfektionen im Hofer Land hinzugekommen. Welche Folgen die Situation für die Wirtschaft hat, zeigt sich erst in den kommenden Jahren, so der Hofer Landrat Oliver Bär im Gespräch mit Radio Euroherz. Die zweite Corona-Welle stelle eine hohe Gefahr dar, da viele Menschen sich nicht mehr ausreichend an die Maßnahmen hielten. Als große Chance sieht er die Corona-Schutzimpfungen:

Der Impfstoff ist ab dem 27. Dezember verfügbar – dann sollen mobile Impfteams zunächst in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser kommen – später öffnet das Impfzentrum in der Ernst-Reuter Straße in Hof. In der Stadt Hof bleibt es unterdessen bei den strengeren Kontaktbeschränkungen bis zum kommenden Mittwoch.

Auch das Impfzentrum für den Landkreis Tirschenreuth im Krankenhaus Waldsassen hat seinen Probelauf erfolgreich abgeschlossen. Wie die Anmeldung genau funktioniert wollen die zuständigen Gesundheitsämter in den kommenden Tagen bekannt geben.