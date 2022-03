Corona-Lage in Sachsen: Lauterbach und Köpping in Uniklinik Dresden und digitale Bürgerstunde

Aufgrund unseres Sendegebiets schauen wir in Sachen Corona nicht nur nach Bayern, sondern auch nach Thüringen und Sachsen. Am Mittag fand eine Landespressekonferenz statt. Neben der Hilfe für die Ukraineflüchtlinge stellte Gesundheitsministerin Petra Köpping das Sächsische Krankenhausgesetz vor.

Am Nachmittag traf sich Köpping außerdem mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach in der Uniklinik in Dresden. Neben weiteren medizinischen Experten nahmen die Minister auch an einer Podiumsdiskussion teil. Dabei ging es auch um das Thema der Corona-Impfungen. Zu der Diskussion waren etwa 10 Bürger aus dem Osterzgebirge eingeladen.

Am Abend gab es eine digitale Bürgerstunde auf Facebook mit der Gesundheitsministerin. Darin geht es vor allem um Fragen von Beschäftigten im Gesundheitssektor. Die müssen ab Mitte März ja geimpft sein. Im Vogtlandkreis lag die Inzidenz heute bei 1.460,4.