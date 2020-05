Corona-Lage im Hofer Land: Positiver Fall nach Gemeinderatssitzung

Seit heute gehen die Corona-Lockerungen in Bayern weiter, der Hofer Landrat Oliver Bär begrüßt sie, rät aber gleichzeitig zur Vorsicht. Über die aktuelle Lage im Hofer Land haben die Behörden am Nachmittag informiert.

Zuletzt sind positive Corona-Fälle an der Grundschule in Schauenstein, an der FOS/BOS in Hof und an der Berufsschule in Hof aufgetreten. Die Grundschule musste zwischenzeitlich schließen, weil auch Lehrer in Quarantäne mussten, die dann nicht mehr unterrichten konnten. Auch an den anderen Schulen sind alle Kontaktpersonen in Quarantäne. Abschlussschüler, die negativ getestet sind, können aber an ihren Prüfungen teilnehmen. Außerdem ist ein Teilnehmer einer Gemeinderatssitzung aus dem Landkreis Hof positiv auf das Corona-Virus getestet. Auch hier lässt das Gesundheitsamt alle Kontaktpersonen testen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla machte deutlich, auch wieder strengere Maßnahmen zu verhängen, wenn es notwendig ist.