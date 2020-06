Corona-Krise: Tourismus bricht in Hochfranken ein

Neben der Gastronomie gilt das Hotelgewerbe als Hauptverlierer der Corona-Krise. Viele Betriebe sind von Insolvenz bedroht. Das zeigen auch die neuen statistischen Daten für den April.

Die Zahl der Gäste brach in Hochfranken auf 2.280 ein. Auch die Zahl der Übernachtungen sank drastisch auf knapp 11.300. Normalerweise erreichen beide Zahlen einen fünfstelligen Wert. Der Landkreis Wunsiedel verlor am stärksten und musste in beiden Bereichen ein Minus von über 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat hinnehmen. Das Verbot von Großveranstaltungen drückt voraussichtlich auch in den kommenden Monaten weiter auf den Tourismus.

