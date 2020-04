Corona-Krise: Luisenburgfestspiele noch auf der Kippe

Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel stehen nach wie vor auf der Kippe. Abgesagt ist das Festival noch nicht. Die Veranstalter scheinen aber immer weniger optimistisch zu sein.

Man befindet sich seit Ausbrechen der Corona-Pandemie in einer Art Warteschleife. Es ist einfach noch nicht abzusehen, in welchem Umfang und ob überhaupt in diesem Sommer Theater gespielt werden kann. Eine Pressemitteilung, die die Stadt Wunsiedel jetzt veröffentlicht hat, liest sich so, als hätten sich die Verantwortlichen langsam damit abgefunden, dass es die Festspiele in diesem Jahr wohl nicht geben wird. Die Gesundheit von Publikum und Künstlern geht vor, heißt es dort. Der Probenbetrieb liegt auf Eis, was bei den großen Produktionen auf der Luisenburg natürlich problematisch ist. Man will aber auf jeden Fall noch abwarten, wie sich die Situation im Land nach den Osterferien weiterentwickelt. Der Wunsiedler Stadtrat will in seiner Sitzung am 23. April eine endgültige Entscheidung zu den Luisenburg-Festspielen fällen.