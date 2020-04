Corona-Krise im Arbeitsleben: DGB fordert Anhebung des Kurzarbeitergeldes

Bayern fährt das öffentliche Leben in der Corona-Krise weitestgehend nach unten. Damit können auch die Firmen nur noch auf Sparflamme arbeiten. Zum 25. März haben in Stadt und Landkreis Hof 96 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Betroffen sind rund 1.200 Beschäftigte. Im Landkreis Wunsiedel sind es rund 960 Beschäftigte in 30 Betrieben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 80 Prozent. Derzeit zahlt die Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit rund 60 Prozent vom Nettolohn.