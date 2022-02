Corona-Kontaktverfolgung: Bundeswehr muss wieder einspringen

Täglich neue Rekorde bei der Zahl der Corona-Infektionen. Manche Gesundheitsämter haben die Kontaktnachverfolgung längst aufgegeben oder überlassen es den Bürgern, sich freiwillig zu melden und ihre Kontakte selbst zu informieren.

Der Landkreis Tirschenreuth gibt die Kontaktverfolgung nicht auf und setzt auf die Bundeswehr. Aktuell helfen fünf Bundeswehrsoldaten aus der Kaserne in Straubing aus. Landrat Roland Grillmeier hat sich in diesem Zuge bei allen Mitarbeitern des Gesundheitsamtes bedankt. Diese würden weiterhin konsequent alle gemeldeten Kontaktpersonen kontaktieren und leisten damit einen Beitrag zur Pandemiebewältigung. Und das obwohl sie es am Telefon teilweise mit Menschen zu tun haben, bei denen sich Frust angestaut hat.