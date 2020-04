Corona ist für die Wirtschaft die größte Herausforderung seit dem 2. Weltkrieg

In einem Punkt ist sich die Chefetage der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken sicher. Die Corona-Krise ist für die Wirtschaft die größte Herausforderung seit dem 2. Weltkrieg. Laut einer aktuellen Umfrage erwarten 82 Prozent der oberfränkischen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2020 einen Rückgang des Umsatzes. Die Arbeit der Politik kommt bei der IHK aber gut an. Im internationalen Vergleich gebe es nirgendwo ähnlich umfangreiche Hilfsmaßnahmen, so Sonja Weigand, die Präsidentin der IHK für Oberfranken in Bayreuth. Weigand begrüßt auch die Entscheidung schrittweise zur Normalität zurückzukehren. Dass diese Öffnungen in Etappen vollzogen werden müssen, sei nachvollziehbar. Die Unternehmen bräuchten aber möglichst frühzeitig Informationen und vor allem Planungssicherheit. Kritik übt Weigand an der 800-Quadratmeter-Regelung. Erste gerichtliche Entscheidungen bestätigen den Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Abgrenzung. Für die besonders betroffenen Branchen im Gastgewerbe oder im Einzelhandel setze Weigand auf die Solidarität der Verbraucher. Wer auch künftig noch lebens- und liebenswerte Innenstädte haben will, müsse lokal einkaufen und konsumieren.