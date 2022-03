Corona-Inzidenz sinkt leicht

Nach neun Anstiegen in Folge ist die Corona-Inzidenz in Bayern erstmals wieder leicht gesunken. Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 2008,5 für den Freistaat. Das ist ein Rückgang von 18,5 zum Allzeithoch des Dienstags. Vor zehn Tagen hatte die Inidenz allerdings noch um gut 500 niedriger gelegen. Die Zahl der Corona-Fälle seit Pandemiebeginn stieg um 45.009 auf 3,33 Millionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 um 46 auf 21.967.

Laut dem bundesweiten Intensivregister wurden am Mittwoch, Stand 7.05 Uhr, 428 Personen in Bayern mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. Hier hat sich zuletzt ein leicht steigender Trend gezeigt.

Die höchsten Inzidenzwerte auf Landkreisebene meldete das RKI für die Landkreise Haßberge mit 3144,5 und Würzburg mit 2997,6.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, die Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgen.