Corona-Inzidenz in Bayern unter 1000

Nach vielen Wochen ist in Bayern die Corona-Inzidenz wieder unter die Marke von 1000 gesunken. Das Robert Koch-Institut meldete am Samstag 975,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche. Tags zuvor lag der Wert noch bei 1061,1. Allerdings ist bei den Zahlen Vorsicht geboten: Das RKI wies darauf hin, dass in der momentanen Ferienzeit weniger getestet und gemeldet werde. Experten gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus, da beispielsweise nicht alle Infizierten einen PCR-Test zum Nachweis der Infektion machten.

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten nach absoluten Zahlen binnen 24 Stunden 12 733 neue Corona-Fälle und neun Todesfälle. Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser wurden am Samstag (Stand: 8.05 Uhr) 297 Menschen wegen Covid-19 behandelt. In der vergangenen Woche war der Wert erstmals seit Oktober 2021 wieder auf unter 300 gesunken.