Corona-Infizierten-Zahl steigt weiter an: einkaufen-in-hof.de deshalb angepasst

Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Landkreis Hof auf 16 gestiegen. Die Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Hof verschiebt wegen der Krise alle Termine für die Schuleingangsuntersuchungen. Eltern, deren Kinder durch den Ausfall betroffen sind, werden rechtzeitig informiert. Auch die Stadt Plauen trifft Maßnahmen. Für den Monat April müssen Eltern keine KITA-Elternbeiträge zahlen. Ausgenommen sind Eltern, denen Kinder eine Notbetreuung in einer kommunalen Kindertageseinrichtung in Anspruch nehmen.

Die Krise hat für viele einige Einschnitte – so ist der Einzelhandel seit heute zum Beispiel geschlossen. Deshalb kommt von der Stadt Hof jetzt der Appell an die Bürgerinnen und Bürger, nach der Krise lokal einzukaufen. Oberbürgermeister Harald Fichtner ruft in einer aktuellen Mitteilung dazu auf, nicht lebenswichtige Einkäufe auf die Zeit nach den Ladenschließungen zu verschieben und dann in den heimischen Läden und Unternehmen einzukaufen. Das Online-Portal einkaufen-in-hof.de wurde deshalb neu gestaltet. Es zeigt jetzt mehr Online-Marketingaktivitäten für Hof.