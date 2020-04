Corona-Infektptraxis in der Hofer Freiheitshalle: Betrieb geht morgen los

Eine Corona-Teststelle gibt es an der Hofer Freiheitshalle schon. Ab morgen (MI) geht auch die Corona-Infektpraxis im Konferenzbereich in Betrieb. Dr. Maximilian Dietrich ist federführend für die Einrichtung gewesen. Er erklärt in einer aktuellen Mitteilung, dass die Praxis als verlängerter Arm der Hausarztpraxis zu verstehen ist. Jeder Hausarzt, der nicht die Möglichkeit hat, für potentiell mit Corona infizierten Patienten separate Räume zur Verfügung zu stellen, kann die Betroffenen nun hier anmelden, sagt er. Jeder, der vermutet, sich mit dem Virus angesteckt zu haben, ruft nach wie vor bei seinem Hausarzt an. Dieser wiederum meldet denjenigen dann in der Infektpraxis an. Dort ist immer einer von sieben freiwilligen Ärzten vor Ort. Die Praxis ist bis auf weiteres werktags von 13 bis 14 Uhr geöffnet.

Bild (v.l.): Landrat Dr. Oliver Bär, Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Dekan Günter Saalfrank, Pfarrer Hans-Jürgen Wiedow