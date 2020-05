Corona in Stadt und Landkreis Hof: Positiver Trend

Niedersachsen will ab dem kommenden Montag die Gastronomie stufenweise wieder hochfahren. Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten sollen dann mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent sowohl im Innen- als auch im Außenbereich öffnen können, dabei soll eine Reservierungspflicht gelten. Davon sind wir in Bayern noch ein Stück entfernt, auch wenn es für Stadt und Landkreis Hof einen positiven Trend zu vermelden gilt. Landrat Oliver Bär:

Von Entwarnung könne allerdings keine Rede sein. so Bär.Deshalb werde man besonders in Alten- und Pflegeheimen die Tests weiter ausbauen. Aktuell gibt es in den Einrichtungen in den Corona-Hotspots Bad Steben und Schwarzenbach/Wald freiwillige Tests ohne Anlass. Auch die Teststelle in der Hofer Freiheitshalle bleibt weiter geöffnet – hier sind bislang knapp 4.000 Corona-Tests durchgeführt worden.