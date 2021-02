Corona in Sachsen: Click an Meet vielleicht bald möglich

Weil die 7-Tage-Inzidenzwert im Vogtlandkreis knapp über 200 gerutscht ist, trifft der Kreis ab Montag weitere Maßnahmen: Dann machen nämlich Grund- und Förderschulen sowie die Kindertagespflege und -Betreuung zu. Unterdessen macht der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer an anderer Stelle vorsichtige Hoffnung. Wie er selbst auf seiner Facebook-Seite schreibt und mehrere Medien berichten, soll ein sogenanntes Click and Meet möglich werden. Das bedeutet, dass die Menschen dort möglicherweise bald einen Termin bei Geschäften ausmachen können und so der Handel zumindest ein Stück weit öffnen könnte. Dies prüfe man, Vorsicht sei aber weiterhin das oberste Gebot, so Kretschmer.

(Bildquelle: Dpa)