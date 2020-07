Corona in Rehau: Besuchsverbot in Pflegeheimen

Nachdem es in Rehau innerhalb kürzester Zeit 15 positive Corona-Tests gegeben hat, sind am Nachmittag Massentestungen angelaufen. Jeder der Bewohner kann sich bis Freitag freiwillig testen lassen. Dazu hat das Gesundheitsamt ein Testmobil auf dem Sportzentrum in Rehau bereitgestellt. Wie das Landratsamt Hof mitteilt, handelt es sich bei zwölf der positiv getesteten Personen um eine Bevölkerungsgruppe. Die noch ausstehenden Testergebnisse waren negativ, hat das Landratsamt Hof Radio Euroherz bestätigt.

Auch Reihentests in den Seniorenheimen sind geplant. Dort gilt bis Montag ein Besuchsverbot. Wegen der neuen Situation ist das für Samstag geplante Stuhlkonzert am Maxplatz abgesagt.