Corona in der Region: Zweiter Fall im Vogtland

Am Wochenende hat das Corona-Virus auch das Vogtland erreicht. Jetzt meldet das Landratsamt in Plauen den zweiten Fall. Demnach hat sich eine Frau aus Falkenstein testen lassen, nachdem sie im Urlaub in Tirol gewesen ist. Der Test ist positiv ausgefallen.

Schulen und Kitas sind zu. Im Vogtland und im Saale-Orla-Kreis gilt ab sofort der Ferienfahrplan. Bayern greift zu noch deutlicheren Maßnahmen und hat heute den Katastrophenfall ausgerufen. Bars, viele Geschäfte, Schwimmbäder, Bibliotheken und Museen müssen geschlossen bleiben.