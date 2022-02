Corona in der Region: Über 300 neue Fälle in Hof, Frau im Kreis Wunsiedel am Virus gestorben

Zwischen dem Bund und dem Freistaat Bayern gibt es derzeit Streit um die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Die soll Mitte März in Kraft treten. Derweil steigen die Infektionszahlen weiter an. In Stadt und Landkreis Hof liegen die Inzidenzen um die 1.200, im Landkreis Wunsiedel bei 1.700. In der Euroherz-Region am höchsten ist die Inzidenz im Landkreis Tirschenreuth. Sie liegt dort mit 1964 knapp unter der 2000er Marke. Im Saale-Orla-Kreis und im Vogtlandkreis liegen die Inzidenzen dagegen sogar noch unter 1.000.

Im Landkreis Hof gab es auf heute über 300 neue Coronafälle. Im Landkreis Wunsiedel gab es eine weitere Person, die an dem Virus gestorben ist. Dabei handelte es sich laut Landratsamt um eine 75-jährige Frau ohne bekannte Vorerkrankungen.