Corona in der Region: Sechs neue Fälle im Landkreis Tirschenreuth

Die Euroherz-Region hat die nächsten bestätigten Corona-Fälle. Sechs weitere Menschen haben sich mit dem Virus angesteckt, meldet das Landratsamt. Alle Kontaktpersonen testet das Gesundheitsamt in einem Testzentrum, das ab sofort in die Einsteinstraße umzieht. Damit gibt es insgesamt zehn bestätigte Fälle. Der Landkreis ergreift außerdem weitere Maßnahmen. Alle Hallenbäder, Turnhallen und die Eishalle in Mitterteich bleiben geschlossen. Auch die Kreismusikschule und die Volkshochschule bleiben zu.

Der Saale-Orla-Kreis meldet unterdessen keine neuen Fälle. Alle Testergebnisse seien negativ. Der Landkreis stellt sich aber auf eine mögliche Schließung der Kindergärten und Schulen ein. Eine Entscheidung dazu soll in den kommenden Tagen fallen.