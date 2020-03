Corona in der Region: Erster Fall im Vogtland

Das Corona-Virus macht vor Grenzen nicht Halt. Jetzt ist es endgültig in allen Landkreisen der Euroherz-Region angekommen. Wie das Plauener Landratsamt mitteilt, gibt es seit gestern Abend auch den ersten Fall im Vogtland. Demnach hat sich ein Mann aus Oelsnitz angesteckt, der in Ägypten im Urlaub war. Er ist jetzt in Quarantäne. Aus dem Landratsamt heißt es weiter, dass kein Grund zur Panik bestehe. Im Verdachtsfall sollen sich die Einwohner an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden.

Aus Plauen heißt es derweil, dass die Kitas morgen noch geöffnet bleiben. Im Laufe des Tages soll aber eine Entscheidung über die weitere Betreuung fallen. Die Schulpflicht setzt dagegen ab morgen in Sachsen aus.