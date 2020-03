Corona in der Euroherz-Region: Update am Morgen

Das Corona-Virus wirbelt auch das Leben in der Euroherz-Region ganz schön durcheinander. Seit gestern gibt es einen zweiten bestätigten Fall im Landkreis Hof. Ein Urlauber hatte sich in Israel mit dem Virus angesteckt. Und auch im Landkreis Tirschenreuth gibt es den ersten Fall. Hier hat sich ein 83 Jahre alter Mann infiziert. Das Reinhart-Gymnasium in Hof bleibt bis zum Freitag geschlossen, die Realschule ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. Das Hofer Schulamt empfiehlt außerdem auch Geschwister von Schülern des Reinhart-Gymnasiums vom Unterricht zu befreien.

Unterdessen hat der Freistaat Bayern beschlossen, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis zum Ende der Osterferien abzusagen. Außerdem ist der Semesterstart an allen bayerischen Hochschulen auf den 20. April verschoben. Im Saale-Orla-Kreis fallen bis zum 25. März sogar alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen aus.