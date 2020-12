Corona in Bayern: Nächtliche Ausgangssperre gilt überall

Corona ist außer Kontrolle. Das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz heute betont. Deshalb handelt auch die bayerische Staatsregierung: Bayern geht den einheitlichen Weg von Bund und Ländern komplett mit: Ab Mittwoch gilt ein grundlegender Lockdown. Ab dann heißt es: Kontakte reduzieren, zu Hause bleiben, so Söder.

Ab übermorgen sind auch in Bayern demnach alle Schulen und Kitas zu – ohne Ausnahme. Ebenso machen Dienstleistungs-Betriebe wie Friseure und der Einzelhandel dicht. Die Kontaktbeschränkungen in Bayern heißen weiterhin: Zwei Haushalte mit maximal fünf Personen. Kinder bis 14 Jahren sind dabei ausgenommen. Zusätzlich kommt in Bayern eine nächtliche Ausgangssperre von 21 und 05 Uhr und zwar überall. An den Weihnachtsfeiertagen gibt es eine kleine Erleichterung: Ein Hausstand darf vier weitere Familienmitglieder einladen. Silvester wird in diesem Jahr hingegen still werden: Auch in Bayern darf kein Feuerwerk verkauft werden. Die Regeln sollen vorerst bis zum 10. Januar andauern. Söder macht aber auch deutlich, dass das nicht unbedingt das Enddatum der Regeln sein muss.