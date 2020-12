Corona-Impfzentrum: Landkreis Wunsiedel kann starten

Wohl noch in diesem Jahr soll in Deutschland ein Corona-Impfstoff zugelassen werden. Dann könnten kurz darauf auch schon die ersten Menschen geimpft werden. Dafür richten die Landkreise spezielle Impfzentren ein. Im Landkreis Wunsiedel ist das bereits geschehen:

… so Thomas Ulbrich, Geschäftsführer vom BRK Wunsiedel, das das Impfzentrum betreiben wird. Bis zu 300 Menschen können sich dann täglich impfen lassen. Neben dem Impfzentrum in Wunsiedel gibt es auch zwei mobile Teams, die zum Beispiel in Heime oder zu größeren Firmen kommen und dort vor Ort impfen können.