Corona-Impfungen: Weitere Sonderaktionen am Wochenende

Die Impfpflicht kommt. Zumindest für Gesundheitspersonal. Nach dem Bundestag hat gestern auch der Bundesrat grünes Licht gegeben. Bei den Sonderimpfaktionen in der Euroherz-Region können sich nicht nur Menschen aus medizinischen Berufen, sondern alle impfen lassen.

Ohne Termin könnt ihr euch heute in Hof gleich an drei Stellen impfen lassen. Neben der Freiheitshalle gibt es Impfaktionen im Ärztehaus Moschendorf und in der Praxis Jakob Asis in der Poststraße. Eine Impfung könnt ihr euch außerdem im Ärztehaus in Naila, und in der Grund- und Mittschule in Oberkotzau abholen. Das Ärzteteam vom MVZ Hochfranken impft bis 14 Uhr in der Grundschule in Regnitzlosau. Von 14 bis 17 Uhr geht impfen ohne Termin auch im Impfzentrum Wunsiedel. In Schleiz gibt es eine weitere Impfaktion im Logistikzentrum der Mediengruppe Thüringen, von 12 bis 18 Uhr. Die Impfstelle Pößneck impft bis 13.30 Uhr.