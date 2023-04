Corona-Impfungen noch nicht überall direkt auf Kassenkosten

Kinder in der Pandemie: Forderungen nach mehr Unterstützung

Die Corona-Pandemie war in den vergangenen Jahren deutlich präsent. Bald gibt es erste Prozesse wegen vermeintlicher Impfschäden. Doch (…)

Warum Impfschäden so schwer zu beweisen sind

Kanzleien in mehreren Städten vertreten Klägerinnen und Kläger, die Schäden von ihrer Corona-Impfung getragen haben sollen. Knackpunkt (…)

Maskenregel: Praxen und Kliniken können selbst entscheiden

Die letzten Maskenpflichten im Kampf gegen Corona laufen am Freitag auch in Gesundheitseinrichtungen aus. Doch Schutzbestimmungen an (…)