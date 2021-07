Corona-Impfungen: Mit Sonderaktionen gegen Impfmüdigkeit

Sonderimpfaktionen sollen wieder mehr Menschen dazu bewegen, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Am kommenden Samstag (31.7.) könnt ihr euch zum Beispiel bei einem Ausflug am Hofer Untreusee einen Piks geben lassen. Mitarbeiter des Impfzentrums impfen im Bereich der Bootshütten mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson.

Für Thomas Hertel, den organisatorischen Leiter des Hofer Impfzentrums, ist es wichtig, den Menschen niedrigschwellige Impfangebote zu machen. Der Impfbedarf in den Impfzentren in Hof und Helmbrechts sei deutlich gesunken. Pro Tag ließen sich nur noch 70 bis 80 Personen pro Tag impfen, so Hertel. Die meisten Termin entfallen auf Zweitimpfungen. Zum Vergleich: Bei voller Auslastung könnten im Impfzentrum in Hof bis zu 700 Menschen am Tag geimpft werden.

Auch in Wunsiedel ist laut Medienreferentin Anke Rieß-Fähnrich noch „Luft nach oben“:

Damit liegt der Landkreis Wunsiedel dennoch deutlich über dem bayernweiten Schnitt. Der Freistaat hat die 50-Prozent-Marke der Zweimal-Geimpften noch immer nicht geknackt.

Im Impfzentrum Wunsiedel gibt es heute (Mittwoch), am Freitag und am Samstag noch einmal Impfaktionen ohne Termin. Anfang August soll es auch Aktionen in den Tafeln in Kirchenlamitz und Selb geben.