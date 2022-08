Corona-Impfungen: Keine Termine mehr in der Freiheitshalle

Seit dieser Woche hat das MVZ Hochfranken in Hof eine Art eigenes Impfzentrum. Hier könnt ihr unter der Woche am Vormittag vorbeikommen, wenn ihr euch gegen Corona impfen lassen wollt und braucht nicht mal einen Termin. Darüber haben wir erst ausführlich berichtet.

Weil die hausärztliche Versorgung in Hof für die Covid19-Impfung damit gut aufgestellt ist, gibt’s daher keine Impftermine mehr in der Hofer Freiheitshalle, schreibt das Landratsamt. Das Impfzentrum Hofer Land bietet kommenden Dienstag den vorerst letzten Termin in der Freiheitshalle an (23.08., jeweils 11 – 14:30 Uhr und 15 bis 17 Uhr). Das Impfzentrum Helmbrechts bleibt wie gehabt geöffnet.