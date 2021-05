Corona-Impfungen im Hofer Land: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung geimpft

Lange haben die Corona-Zahlen nur eine Richtung gekannt: Nach oben. Mittlerweile geht die Kurve aber in die andere Richtung. In der Stadt Hof liegt die heutige Inzidenz bei 137 und im Landkreis bei 68. Gleichzeitig schreiten die Impfungen im Hofer Land weiter voran. Mittlerweile hat die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine Impfung bekommen. Nächster Schritt ist ein Impf-Pilotprojekt, das in Töpen starten soll. Darüber wollen die Verantwortlichen am Mittag informieren. Anschließend verabschieden sie das bisherige Team der Corona-Teststelle an der Hofer Freiheitshalle. Ab Montag ändert sich bei den Testungen einiges. Auch dazu soll es am Mittag weitere Infos geben.