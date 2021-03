Corona-Impfungen: Das sagt die Expertin Dr. Martina Presch

Wie soll es mit dem Impfstoff von AstraZeneca weitergehen? Darüber entscheidet heute die Europäische Arzneimittelbehörde. Unterdessen sprechen sich Ministerpräsidenten des östlichen Teils von Deutschlands auch für den russischen Impfstoff Sputnik V aus. Darunter auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Unsere Expertin am Euroherz-Telefon, Dr. Martina Presch, Fachärztin für Allgemeinmedizin in Oberkotzau kritisiert unterdessen vor allem die Bürokratie beim jetzigen impfen. Wie berichtet, werden die Hausärzte im Hofer Land ja mit eingebunden. Dabei sieht Presch schon bei der Software den ersten Knackpunkt, denn: Die Praxis darf nicht ihre eigene Software benutzen, sondern arbeitet mit einer separaten. Mitte oder Anfang April solle sich das aber ändern…wenn dem so ist, könne bei genug Impfstoff viel mehr geimpft werden: Mindestens drei bis viermal schneller. Das Ganze Gespräch mit Dr. Presch bekommt ihr hier.