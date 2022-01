Corona-Impfung: Termine in der Euroherz-Region

Die Infektionszahlen steigen wieder, die Omikron-Variante des Corona-Virus ist auf dem Vormarsch. Das beste Mittel gegen einen schweren Verlauf ist weiterhin die Impfung. Auch heute habt ihr in der Euroherz-Region wieder die Gelegenheit, euch eure Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung abzuholen. Von 8 bis 13 Uhr geht das ohne Termin im MVZ Hochfranken in Hof. Am späten Nachmittag (16-19 Uhr) verabreicht das Personal in der Praxis Dr. Krause in Döhlau im Landkreis Hof Corona-Impfungen. Von 15 bis 17 Uhr können sich in der Freiheitshalle in Hof Kinder ab 5 Jahren gegen das Virus impfen lassen. Dafür müssen die Eltern vorher einen Termin vereinbaren.

Die Stadt Plauen weist außerdem daraufhin, dass es noch freie Termine im Impfzentrum in der Mehrzweckhalle gibt. Pro Tag kann das Personal dort 130 Impfungen durchführen. Im Corona-Testzentrum in Bad Elster impft bis einschließlich Samstag (9-17 Uhr) ein mobiles Impfteam. Es sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich.