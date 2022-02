Corona-Impfung: Termine am Wochenende

Durch den Krieg in der Ukraine ist das Thema Corona selbstverständlich in den Hintergrund gerückt. Trotzdem gibt es nach wie vor die Möglichkeit, sich in der Region impfen zu lassen. Im Landkreis Wunsiedel geht das von 12 bis 19 Uhr in der Eventhalle am Philip-Rosenthal-Platz in Selb. Das Angebot richtet sich allerdings nur an Menschen über 30 Jahren, da der Impfstoff von Moderna verimpft wird. Das gleiche gilt für den morgigen Tag. Dann wird zu den gleichen Zeiten in Selb geimpft. In Hof gibt es morgen von 15 bis 18 Uhr eine Impfaktion in der Praxis Dr. Krause in Tauperlitz im Landkreis Hof.