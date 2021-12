Corona-Impfung: StiKo-Empfehlung und heutige Aktionen

Seit dem Nachmittag liegt eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich der Auffrischungsimpfung vor. Für den optimalen Schutz sollen sich Menschen schon nach drei, statt nach sechs, Monaten zum dritten Mal impfen lassen. Die Empfehlung gilt ab sofort. Wer sich seine dritte Impfung schon heute abholen will, der kann das bei einer Aktion im MAKkultur in Marktredwitz tun. Von 10 bis 14 Uhr erfolgen Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit den Impfstoffen von BionTech und Moderna.

In der Freiheitshalle in Hof werden heute zwischen 13 und 17 Uhr Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren angeboten. Dafür müsst ihre eure Kinder allerdings anmelden. Bei diesem speziellen Kinder-Impfangebot haben Eltern genügend Zeit ihre Fragen zu stellen. Die Erwachsenen können sich ihre Impfung nach 17 Uhr ohne Termin in der Freiheitshalle abholen.