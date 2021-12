Corona-Impfung: Sachsen will 20.000 Impfungen pro Tag

Die Impfquote in Sachsen ist mit 58 Prozent (Zweitimpfungen) die niedrigste in ganz Deutschland. Die geringe Impfbereitschaft schlägt sich auch in den Infektionszahlen nieder. Dort liegen die Inzidenzen teils weit über 1.000. Im Vogtland zum Beispiel bei heute rund 1131.

Um etwas dagegen zu unternehmen, will die sächsische Regierung die Impfangebote jetzt noch einmal deutlich aufstocken. Das Ziel sind 20.000 Impfungen pro Tag. Konkret plant der Freistaat Sachsen große Impfstellen in den drei kreisfreien Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz. Die Landkreise sollen ihre Impfkapazitäten ebenfalls aufstocken, und möglicherweise weitere kleine Impfstellen einrichten. Zusätzliche mobile Impfteams wären auch denkbar. Gründe für die Ausweitung der Kapazitäten sind die geplanten Impfungen von Kindern und die erwartete steigende Impfnachfrage wegen der hohen Infektionszahlen.