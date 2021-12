Corona-Impfung: Radio Euroherz veranstaltet Impfmarathon

Nahezu täglich gibt es in der Region Möglichkeiten, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Die Quote bei den Booster-Impfungen liegt im Hofer Land schon fast bei 50 Prozent. Es entscheiden sich aber auch immer wieder Menschen für eine Erstimpfung. Auch wir wollen unseren Beitrag zur Impfkampagne leisten, und veranstalten am 7. Januar gemeinsam mit dem MVZ Hochfranken den Euroherz-Impfmarathon im Hofer Rockwerk. Dr. Firas Khoury vom MVZ zur Bedeutung der Impfung:

Am 7. Januar könnt ihr euch beim 12-stündigen Euroherz-Impfmarathon von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends erst-, zweit- oder drittimpfen lassen. Ihr könnt dabei zwischen den Impfstoffen von Biontech und Moderna wählen.