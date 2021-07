Corona-Impfung ohne Termin: Sonderimpfaktion heute in Marktredwitz

Künftig sollen die Menschen nicht mehr zur Impfung kommen müssen, sondern die Impfung soll zu den Menschen kommen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder diese Woche an, um mehr Menschen mit einer Corona-Impfung zu erreichen. Der Landkreis Wunsiedel bietet heute so eine Sonderimpfaktion an. Von 11 bis 17 Uhr ist das Impfmobil am Kösseine-Einkaufs-Center in Marktredwitz auf dem Platz zwischen Kaufhaus und Kino. Dort können sich alle ab 16 Jahren ohne Termin impfen lassen. Minderjährige bekommen mit Einverständnis der Eltern den Impfstoff von Biontech. Alle anderen können sich alternativ auch Johnson & Johnson spritzen lassen.

Ein ähnlicher Termin ist bereits für Selb in Planung. Außerdem laufen die Vorbereitungen für einen Familienimpftag am 25. Juli im Impfzentrum in Wunsiedel.