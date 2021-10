Corona-Impfung ohne Termin: Mobile Impfteams im Vogtland unterwegs

Die ersten lassen sich bereits zum dritten Mal gegen Corona impfen, andere haben bis jetzt noch keine einzige Spritze bekommen. Im Vogtland sind momentan knapp 70 Prozent vollständig geimpft. Das zentrale Impfzentrum in Eich ist ja mittlerweile geschlossen. In den vergangenen Wochen haben dort noch mobile Impfteams Menschen geimpft. Bis zum Ende des Jahres wollen sie das auch weiterhin tun. Dafür sind sie in Bad Elster, Klingenthal, Reichenbach, Auerbach und Plauen unterwegs. Die genauen Termine findet ihr auf unserer Website.

Zum Einsatz kommt in der Regel der Impfstoff von Biontech. Auffrischungsimpfungen sind für Menschen über 70 möglich, die ihre letzte Corona-Impfung vor einem halben Jahr bekommen haben.

Auch das Wunsiedler Impfzentrum bietet heute von 10 bis 16 Uhr wieder eine Impfaktion bei EDEKA Egert in Arzberg an.