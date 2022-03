Corona-Impfung: Novavax für alle im Landkreis Wunsiedel

Der Protein-Impfstoff von Novavax war DIE Hoffnung, dass sich Impfskeptiker vielleicht doch noch gegen das Corona-Virus impfen lassen. Berichten zufolge ist die Nachfrage nach dem neuen Impfstoff bisher aber eher gering. Trotzdem habt ihr jetzt auch im Landkreis Wunsiedel die Möglichkeit, euch mit Novavax impfen zu lassen. Ihr könnt den Impfstoff ab sofort bei allen freien Impfaktionen auswählen. Das ist möglich, weil der Landkreis mehr Impfdosen geliefert bekommen hat als zunächst angenommen. Die Termine für Freies Impfen sind immer mittwochs in Marktredwitz, freitags in Selb und am Samstag im Impfzentrum Wunsiedel.

Heute könnt ihr euch von 12 bis 16 Uhr im MAKkultur in Marktredwitz impfen lassen. In Hof gibt es ab 13 Uhr (bis 19 Uhr) eine Impfaktion in der Praxis BAG Breit/Reuter/Seuß im Ärztezentrum in Moschendorf. In der Rosenthal-Eventhalle in Selb gibt es für über 30-Jährige die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff von Moderna impfen zu lassen (11 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr).