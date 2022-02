Corona-Impfung: Möglichkeiten in der Region

Obwohl wir mitten in der Omikron-Welle stecken, wird der Ruf nach Lockerungen immer lauter. Der Virologe Christian Drosten hält davon allerdings wenig. Er hat auf die immer noch große Impflücke verwiesen. Bevor es Entwarnung geben könne, müssten sich noch mehr Menschen impfen lassen. Gelegenheiten dazu habt ihr heute auch wieder in der Euroherz-Region.

Das MVZ Hochfranken in Hof impft von 12 bis 16 Uhr. Von 11 bis 17 Uhr gibt es eine Impfaktion im Alten Schulhaus in Töpen. Von 16 bis 18 Uhr könnt ihr euch in der Praxis Dr. Krause in Tauperlitz impfen lassen. Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen ohne Termin. Aber auch Kinder ab fünf Jahren können sich heute wieder ihre Impfung abholen, und zwar von 15 bis 17 Uhr im Impfzentrum in Helmbrechts. Eltern müssen ihre Kinder im Vorfeld telefonisch anmelden.