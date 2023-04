Corona-Impfung: In Bayern jetzt in der Regelversorgung

Ende der vergangenen Woche sind alle verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland ausgelaufen. Das betrifft auch die Corona-Impfverordnung. Die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns haben sich jetzt darauf geeinigt: Die Corona-Schutzimpfung geht nun in die Regelversorgung über. Für euch heißt das: Wenn ihr euch gegen Corona impfen lasst, könnt ihr das ab sofort über eure elektronische Gesundheitskarte abrechnen lassen. Das erklärt die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in einer aktuellen Mitteilung.