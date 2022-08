Corona-Impfung: In Bayern bisher 16 Impfschäden offiziell anerkannt

Wer sich in Vorbereitung auf den nahenden Herbst gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, der kann das seit dieser Woche neben den Hausarztpraxen und dem Impfzentrum in Helmbrechts, im MVZ Hochfranken in Hof tun. Das geht immer vormittags ohne Termin. Es gibt aber auch Menschen, die mögliche Impfschäden fürchten. Bisher wurden in Bayern allerdings nur 16 solcher Schäden offiziell anerkannt. Das teilt das zuständige Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth jetzt mit. Es wurden schon fast 1.000 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens eingereicht. Allerdings habe es die zuständige Stelle bisher erst geschafft, ein Drittel der eingegangenen Anträge zu bearbeiten. Das liege daran, dass jeder Fall und jedes Gutachten einzeln begutachtet werden müsse. Je nach Schweregrad steht Impfgeschädigten eine Grundrente zu. Monatlich werden zwischen 164 Euro und 854 Euro gezahlt.